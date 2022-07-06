Более 30 сотрудников британского кабмина подали в отставку из-за Джонсона Sky News: 38 сотрудников британского правительства подали в отставку из-за скандала с Джонсоном

Фото: AP/ТАСС

Борис Джонсон (второй слева)

Менее чем за сутки в отставку подали 38 сотрудников британского правительства из-за сканадала, в эпицентре которого оказался премьер-министр Борис Джонсон, сообщает телеканал Sky News. Массовый уход британских министров начался с ключевых фигур в правительстве — глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида, которые заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидает честности от своего правительства».

Борису Джонсону придется перестроить свое правительство, если он выживет на посту лидера после 38 отставок с вечера вторника, — говорится в публикации.

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до назначения его на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предложила британским министрам попросить Джонсона уйти в отставку «любимой фразой», которую они «обычно используют, меняя режимы». Она отметила, что «кто смог, уже ушел», а остальные члены кабмина надеются «уговорить шефа» последовать за уволившимися чиновниками.