Любовник британского музыканта Джорджа Майкла, бывший парикмахер Фади Фаваз оказался на улице. В августе родственники Майкла выставили мужчину из дома исполнителя, умершего в декабре 2016 года.
Некоторое время Фаваз провёл в бюджетном отеле, а теперь ему, вероятно, нечем платить за гостиницу, пишет The Sun. Несмотря на близкие отношения, имени мужчины не оказалось в завещании, оставленном певцом.
Его (Майкла) адвокаты всё ещё не сделали ничего, чтобы разобраться со мной, поэтому в последние несколько дней я спал на улице в Ковент-Гардене (район в центре Лондона — Прим. News.ru), а не в своём доме, — написал Фаваз в посте в Facebook.