https://static.news.ru/photo/942c0dea-d5f4-11e9-b2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fadi Fawaz/Facebook

Любовник британского музыканта Джорджа Майкла, бывший парикмахер Фади Фаваз оказался на улице. В августе родственники Майкла выставили мужчину из дома исполнителя, умершего в декабре 2016 года.

Некоторое время Фаваз провёл в бюджетном отеле, а теперь ему, вероятно, нечем платить за гостиницу, пишет The Sun . Несмотря на близкие отношения, имени мужчины не оказалось в завещании, оставленном певцом.

Его (Майкла) адвокаты всё ещё не сделали ничего, чтобы разобраться со мной, поэтому в последние несколько дней я спал на улице в Ковент-Гардене (район в центре Лондона — Прим. News.ru), а не в своём доме, — написал Фаваз в посте в Facebook .

George Michael’s ex-lover Fadi is sleeping rough on the streets of London https://t.co/a30CO9A3Sz — The Sun (@TheSun) September 12, 2019

Ранее News.ru писал, что родные певца отказались превращать его могилу в святыню. Они не хотят, чтобы фанаты Джорджа Майкла устраивали паломничество к ней.