Bloomberg: рост цен тревожит европейцев больше, чем проблемы Украины

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Повышение стоимости жизни вместе с ценами на энергоресурсы заботят граждан стран Европы больше, чем поддержка Украины, передает Bloomberg со ссылкой на социологические опросы. В материале говорится, что сплоченность западных стран в вопросе помощи Киеву ослабнет с наступлением холодов.

Согласно проведенным исследованиям, 42% жителей из десяти европейских государств считают, что руководство уделяет больше внимания конфликту на Украине, чем внутренним проблемам. В Польше и Румынии так считают более 50% жителей.

Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию, — говорится в сообщении.

16 августа биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов превысили отметку в $2600 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Менее чем за сутки они выросли на 13,3% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня.

Ранее в компании «Газпром» предположили, что если нынешняя тенденция роста цен на газ в Европе сохранится, то зимой она пробьет отметку в $4000, при этом подземные газохранилища сейчас заполнены не полностью.