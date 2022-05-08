Bloomberg: постпредам стран ЕС не удалось согласовать санкции против России

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Постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России, который предполагает постепенное эмбарго на российскую нефть, сообщает Bloomberg. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия 8 мая продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

Встреча 27 послов ЕС завершилась в воскресенье без достижения соглашения, и ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни, — говорится в статье.

Агентство отмечает, что в ЕС предлагают предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года. При этом, согласно предложению Еврокомиссии, всем остальным странам Союза придётся отказаться от импорта нефти из РФ к концу этого года.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены.