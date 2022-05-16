Bloomberg: крупнейшая нефтегазовая компания ENI откроет счёт в рублях

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания ENI готова выполнить требования РФ, передаёт агентство Bloomberg. Предприятие намерено открыть банковский счёт в рублях.

Итальянский энергетический гигант Eni SpA готов выполнить требования России и открыть банковский счёт в рублях после того, как Европейский Союз смягчил свою позицию в противостоянии с Кремлём по поводу важнейших поставок газа, — говорится в сообщении.

Источники издания утверждают, что ENI откроет счёт в Газпромбанке 18 мая. Таким образом компания получит возможность своевременно производить платежи за май и избежать любых рисков для поставок газа.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предложил направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России. По его мнению, именно через республики проходит наиболее подходящий маршрут для транспортировки голубого топлива из этого региона.