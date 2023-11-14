Биолог объяснила, почему Чернобыльская зона безопаснее бананов Биолог Колман: Чернобыльская зона пригодна для жизни уже сейчас

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 37 лет назад, и этого времени уже достаточно, чтобы вновь заселить зону отчуждения, которая вполне пригодна для жизни, считает кандидат биологических наук Наталья Колман. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт заявила, что сегодня радиоактивный фон там меньше, чем в обычных магазинных бананах.

На самом деле, сейчас куда опаснее есть бананы. Это самый радиоактивный фрукт, в нем содержится калий-40. <...> А вот в Чернобыле радиация в воздухе уже навряд ли определится, — утверждает специалист.

Как пишет издание, замеры, сделанные в зоне Чернобыльской катастрофы, показывают, что уровень радиации там не выше любого среднестатистического города. Те, кто уже обживает зону отчуждения, выращивают там овощи и фрукты, а также пользуются колодцами с водой. Биолог напомнила, что в апреле 1986 года, когда произошла авария, территория подверглась радиоактивному заражению йодом-131, цезием-137 и стронцием-90. Однако период полураспада у йода составляет всего 8 дней, у цезия — 30 лет, а у стронция — 29.

В связи с этим, по мнению Колман, решение о заселении Чернобыльской зоны зависит исключительно от властей.

Ранее стало известно, что украинские власти доставили на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле два контейнера с облученным топливом с Ровенской АЭС. В Службе внешней разведки РФ предположили, что Киев пытается создать «грязную» бомбу.