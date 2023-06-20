МАГАТЭ знало о доставке топлива в Чернобыль: делает ли Киев «грязную бомбу» Эксперты рассказали, как ВСУ могут использовать облученное топливо на линии фронта

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МАГАТЭ опровергло предположение Службы внешней разведки России о том, что не знало о решении Киева отправить в Чернобыль партию облученного ядерного топлива. В агентстве подчеркнули, что сопровождали опасный груз от Ровенской АЭС до самого Чернобыля. Однако в Москве по-прежнему подозревают украинские власти в работе по созданию «грязной бомбы». Способна ли на это Украина технически и зачем радиоактивные отходы везут в Чернобыль, эксперты рассказали NEWS.ru.

Зачем облученное топливо собирают в Чернобыле

В появившемся накануне сообщении СВР говорится, что Киев, предположительно, пытается получить в свое распоряжении боеприпас, начиненный взрывчаткой и радиоактивными веществами. Его взрыв приводит к радиационному загрязнению обширной территории.

Как заподозрили в СВР, признаком создания такого боеприпаса стало перемещение на переработку партии облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов.

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Как отметил глава СВР Сергей Нарышкин, топливо доставили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. Сделано это было на основании решения Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«Грязная бомба», напомнил Нарышкин, принесет тяжелые последствия для жизни и экосистемы всей Восточной Европы. По его мнению, украинская сторона не уведомила Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о своих действиях. Однако агентство позднее опровергло это предположение, сообщив, что было заранее уведомлено о перевозке топлива с Ровенской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили, что проверка осуществлялась при доставке топлива в контейнер и материал находился под контролем агентства на всем пути до Чернобыля. Предположительно, украинские власти решили собирать радиоактивные отходы именно в Чернобыле, поскольку территория там и так уже заражена и ее «не жалко». Кроме того, там уже готов надежный саркофаг.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Саркофаг Чернобыльской АЭС

Для создания бомбы пригодится реактор 1970 года

«Получить настоящую ядерную бомбу Украине достаточно сложно по причине отсутствия хорошего реактора-наработчика. Обычно оружейный плутоний, который необходим для простейшей ядерной бомбы, получался на специализированных реакторах, где в результате очень коротких кампаний по облучению природного урана получался плутоний-239», — объяснил NEWS.ru специалист по ядерной энергетике, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

По его словам, очень важно, чтобы доля других изотопов плутония — 240 и 241 в оружейном плутонии — не превышала 7%.

«Необходимый для этого реактор у Украины есть и только один. Это исследовательский реактор в Киеве, построенный еще в 1970 году. В принципе, там можно облучать небольшие количества урана, получая оружейный плутоний», — добавил эксперт.

Для самой маломощной атомной бомбы нужно несколько десятков килограммов плутония, так что Украина может наработать такое количество оружейного плутония. «Но МАГАТЭ считает, что этот реактор не используется, Украина не заявляла о его использовании», — отметил Анпилогов.

Сколько необходимых реакторов осталось у Киева

Есть гораздо более простой способ, о котором и говорил глава СВР Нарышкин.

«Это получение „грязной“ ядерной бомбы. В такой бомбе ядерный боезаряд не вступает в цепную реакцию с классическим ядерным взрывом. Вместо этого используются высокорадиоактивные ядерные отходы. Здесь как раз важны реакторы ВВЭР, которые остались на украинской территории», — подчеркнул собеседник.

Таких реакторов на Украине девять: четыре реактора на Ровенской АЭС, два — на Хмельницкой и три — на Южно-Украинской.

«В них получается огромное число высокорадиоактивных изотопов деления. Проблема в том, что МАГАТЭ не контролирует с точностью до килограмма все площадки для хранения отходов. Для создания „грязной“ ядерной бомбы нужно несколько сотен килограммов высокорадиоактивных изотопов», — заключил эксперт.

Фото: Shutterstock Оперативное управление АЭС

Москва предупреждала о «ядерных планах» Киева

О возможном появлении у Киева «грязного ядерного вооружения» Москва напоминала не раз. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил об этом еще в прошлом году. И опасность сохраняется, сообщила недавно ФСБ. По ее данным, Киев создал специальную службу для подготовки диверсий против российских энергетических объектов.

На Украине действительно существуют материалы для создания бомбы на трех действующих АЭС и на недействующей Чернобыльской, пунктах захоронения радиоактивных отходов.

Зачем понадобился муляж ракеты «Искандер» с ядерным оснащением

«Грязная бомба» — совместный проект НАТО и Украины, предположил в интервью NEWS.ru военный аналитик Александр Хроленко.

«Как считается, Киев планировал ее взорвать еще в прошлом году — в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, выдав за российский ракетный удар. Они хотели представить все так, что украинские ПВО сбили российский „Искандер“ с ядерным оснащением. Для этого на предприятии „Южмаш“ уже подготовили муляж ракеты „Искандер“, который хотели начинить радиоактивным материалом», — утверждает аналитик.

Как отметил Хроленко, история эта должна была вызвать, по задумке Запада, большой международный резонанс, отвратить от России ее союзников и, возможно, даже послужить предлогом для ввода натовского контингента на Украину. Но тогда военной разведке РФ удалось разоблачить эти планы. Москва вынудила НАТО отказаться от этого проекта.

«Министр обороны Сергей Шойгу позвонил главам военных ведомств США, Великобритании, Франции и Турции, доведя до их сведения свою озабоченность по этому поводу», — дополнил Хроленко.

Почему в Хмельницком могли оказаться элементы «грязной бомбы»

Александр Хроленко считает, что украинское командование по-прежнему может держать в уме идею применения этого оружия в самом крайнем случае. По крайне мере элементы для «грязной бомбы», судя по всему, обнаруживаются на армейских складах в разных регионах страны.

«В середине мая произошла серия взрывов на складах с западным вооружением в Хмельницкой области. Он вызвал землетрясение, скачок радиации и гамма-излучение. Возможно, там-то и хранились тактические ядерные боеприпасы НАТО. Сейсмологи уловили толчки мощностью 4 балла. На месте склада 649-го арсенала, расположенного в двух километрах от города Хмельницкий, осталось около 10 кратеров. Теперь понятно, какой это силы взрыв?» — задается вопросом военный эксперт.

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Эффект от «грязной бомбы» скажется не сразу

Как считают специалисты, Украина не в состоянии сегодня сделать полноценную ядерную бомбу, но создать нетрадиционную «грязную» ей по силам. Она менее опасна, чем обычная ядерная бомба. Если атомный взрыв обычной бомбы уничтожит все живое на десятки километров, то «грязная бомба» аналогичной мощности — на площади не более одного квадратного километра. Радиологическое поражение при этом наступает не сразу, а спустя примерно 10 дней.

В то же время применение такого боеприпаса, как только о нем становится известно, сильно травмирует и личный состав противника, и местное население с психологической точки зрения. А для успеха военных действий такой моральный эффект может дать важное преимущество, поскольку для прорыва через линию обороны порой требуются считанные часы.

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