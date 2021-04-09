Bild: Меркель отказалась от своей записи на прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d71f5fea-9ae6-11eb-96fd-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, которая была запланирована на 11 апреля, сообщил таблоид Bild.

Вакцину политику должны были поставить на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Запись была сделана на её имя, а дата рождения полностью совпадала с аналогичной датой Меркель — 17 июля 1954 года.

В спешном порядке запись отменили через платформу для направления пациентов Doctolib, говорится на сайте издания.

Журналисты считают, что причиной такого решения стало заседание блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз), где обсуждался кандидат на пост нового канцлера ФРГ. Итогового решения на нём принято не было.

В ходе встречи премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил готовность выставить свою кандидатуру на пост канцлера Германии от консерваторов. Также выдвинуть свою кандидатуру хочет председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет.

Политик отметил, что высказал своим однопартийцам готовность стать кандидатом, если ХДС «как старшая партия это широко поддержит». Он добавил, что этот вопрос не должен раскалывать партию, так как в итоге кандидатом станет тот, у кого больше шансов, писал NEWS.ru.