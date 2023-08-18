Bild: готовится новая зерновая сделка Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация совместно с Турцией и Катаром готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой закончилось месяц назад, сообщает немецкое издание Bild. Уточняется, что согласно новому предполагаемому документу, планируется поставлять российское зерно в бедные страны, в частности Африки.

Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки. Сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок, — говорится в сообщении.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Турция продолжает обсуждение возобновления зерновой сделки с Организацией Объединенных Наций и странами Запада. Он также добавил, что Анкара находится в контакте и с российской стороной. При этом каких-либо конкретных решений пока принято не было.

5 августа в Госдепе попросили Россию конкретизировать требования для возобновления зерновой сделки. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что условием Москвы является выполнение второй части пакетной договоренности, предполагающей снятие ограничений для экспорта российских удобрений и другой сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.