США попросили Россию назвать условия для возобновления зерновой сделки

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США призвали Россию уточнить, что именно она ожидает взамен на возобновление черноморской зерновой сделки, заявил руководитель санкционного департамента Госдепа США Джеймс О’Брайен журналистам во время брифинга. О’Брайен подчеркнул, что США уже выразили готовность «содействовать в решении любого из этих вопросов».

В первую очередь, России следует конкретизировать свои требования. Она выдвигает ряд разнообразных условий, большинство из которых связаны с отсутствием услуг от частного сектора для различных российских учреждений, — отметил он.

Повторяя слова госсекретаря Энтони Блинкена, О’Брайен напомнил, что в прошлом году Россия установила рекорд по экспорту зерна — 61,8 миллиона тонн, что «на 10-15% больше, чем в любом из предшествующих годов».

Если принять продовольствие для земного шара в качестве критерия, то совместно с ООН и Турцией проведенная нами работа по поддержке российского экспорта является эффективной, а российские претензии кажутся незначительными вопросами к системе, которая работает весьма успешно, — заявил дипломат.

Украина тем временем заявила, что намерена продолжить отправлять зерно по Черному морю. По словам секретаря СНБО страны Алексея Данилова, Киев «не имел никаких отношений» с Москвой по данному вопросу, поэтому его не волнует выход страны из сделки.