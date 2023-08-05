МИД напомнил Госдепу требования России по возобновлению зерновой сделки Захарова напомнила Госдепу, что Россия ждет выполнения второй части зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова объяснила Госдепартаменту, что требования Москвы по возобновлению зерновой сделки заключаются в выполнении второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», которая зафиксирована на бумаге и заверена генсеком ООН. В Telegram-канале дипломат подчеркнула, что эта информация есть на сайте внешнеполитического ведомства РФ, но если ее недостаточно, то американский посол может лично обратиться в МИД за разъяснениями.

Еще раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН, — написала Захарова.

Ранее руководитель санкционного департамента Госдепа Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон попросил Россию назвать условия для возобновления черноморской зерновой сделки. По его словам, США уже выразили готовность «содействовать в решении любого из этих вопросов».

Украина тем временем заявила, что намерена продолжить отправлять зерно по Черному морю. По словам секретаря СНБО страны Алексея Данилова, Киев «не имел никаких отношений» с Москвой по данному вопросу, поэтому его не волнует выход страны из сделки.