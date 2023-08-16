Стало известно о переговорах Турции и ООН о возобновлении зерновой сделки РИА Новости: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

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Турция продолжает обсуждать с ООН и западными странами возобновление зерновой сделки, но конкретных решений принято не было, сообщил источник РИА Новости. По его словам, Анкара находится в контакте и с российской стороной по этому вопросу, инициатор обсуждения — Запад.

Это были предложения со стороны Запада, в частности США. Пока все было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет. Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской [стороной], — подчеркнул собеседник, участвующий в переговорах.

Собеседник агентства добавил, что Анкара продолжает прикладывать усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.

5 августа в Госдепе попросили Россию конкретизировать требования для возобновления зерновой сделки. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что условием Москвы является выполнение второй части пакетной договоренности, предполагающей снятие ограничений для экспорта российских удобрений и другой сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил, что Москва может возобновить свое участие в зерновой сделке только в случае снятия ряда ограничений со стороны Запада. По его словам, для рассмотрения самой возможности реанимирования черноморской инициативы, в частности, необходимо переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и восстановление доступа российских компаний к зарубежным активам.