В МИД РФ назвали условия для запуска зерновой сделки МИД РФ: Москва вернется в зерновую сделку при выполнении российских условий

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Россия вернется в зерновую сделку лишь при выполнении поставленных Москвой условий, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, для этого договоренности должны соответствовать заявленным гуманитарным целям.

Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, лишь после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями, — сказал дипломат.

Галузин добавил, что одной из причин решения руководства России свернуть черноморскую инициативу стало использование Киевом морского гуманитарного коридора в военных целях. Они включали в себя террористические атаки на Севастополь и Крымский мост, на российские военные корабли и гражданские суда. По мнению дипломата, подобные действия противоречили духу и букве договоренности, которую принимали, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Черном море.

Дипломат также напомнил, что главной причиной остановки сделки стало отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного сельскохозяйственного экспорта.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля под заголовком «Россия должна прекратить использование продовольствия в качестве оружия» является дезинформацией и фейком. Дипломат выразила уверенность в том, что в странах Азии, Африки и Латинской Америки прекрасно понимают, к чему ведет безответственное поведение Евросоюза, санкции которого стали одной из причин приостановки зерновой сделки.