Жертвы среди детей и беспорядки: на Лампедузе нарастает миграционный кризис

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи мигрантов прибыли на итальянский остров Лампедуза

Миграционный кризис на острове Лампедуза в Италии набирает обороты. Число нелегалов там превысило количество местных жителей. Ранее на острове за сутки высадились порядка семи тысяч человек. Вечером 13 сентября между нелегалами начались массовые стычки из-за распределения продовольствия. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Утром 16 сентября премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о намерении страны принять срочные меры для противодействия нелегальной миграции. Политик назвала наплыв нелегалов «невыносимым».

Мелони отметила, что Италия столкнулась со значительным увеличением миграционного потока с начала текущего года. Она подчеркнула, что ни Италия, ни Европа не могут вместить такое большое количество мигрантов.

Мелони пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы убедиться в серьезности ситуации. Она также обратилась к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить вопрос миграции в повестку дня саммита ЕС, запланированного на октябрь.

Известно о первых жертвах среди прибывших на остров. Так, во время беспорядков там погиб пятилетний ребенок, он упал в воду. Кроме того, накануне в лодке с мигрантами было обнаружено тело новорожденного. Его мать в тяжелом состоянии госпитализировали.

NEWS.ru собрал кадры миграционного кризиса на Лампедузе.