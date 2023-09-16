В Италии введут чрезвычайные меры по борьбе с нелегальной миграцией Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегальной миграцией

Фото: Italian Prime Minister Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о намерении страны принять срочные меры для противодействия нелегальной миграции, с которой страна столкнулась в 2023 году, передает РИА Новости. По словам политика, наплыв нелегалов стал «невыносимым».

Мелони отметила, что Италия столкнулась со значительным увеличением миграционного потока с начала текущего года. Она подчеркнула, что ни Италия, ни Европа не могут вместить такое большое количество мигрантов.

Для поддержки своих слов Мелони пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы убедиться в серьезности ситуации. Она также обратилась к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить вопрос миграции в повестку дня саммита ЕС, запланированного на октябрь.

На острове Лампедуза, где количество нелегальных мигрантов превысило число местных жителей, на днях прошли беспорядки. Вечером 13 сентября между нелегалами начались массовые стычки из-за распределения продовольствия. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что огромный поток незаконных мигрантов приведет город к уничтожению. При этом градоначальник отметил, что он не видит решения проблемы прибывающих в город поселенцев.