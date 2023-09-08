Власти Нью-Йорка предупредили о будущем уничтожении города Мэр Нью-Йорка Адамс: поток мигрантов приведет город к уничтожению

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Огромный поток незаконных мигрантов в Нью-Йорк приведет город к уничтожению, заявил мэр Эрик Адамс во время публичного выступления, трансляцию которого вел телеканал CBS New York. При этом градоначальник отметил, что он не видит решения проблемы прибывающих в город поселенцев.

Эта проблема уничтожит город Нью-Йорк. Мы получаем по десять тысяч мигрантов ежемесячно. <...> Каждое сообщество в этом городе будет задето. У нас дефицит в $12 млрд, из-за которого мы намерены сократить каждую услугу, — сказал Адамс.

По его словам, если раньше власти имели дело в беженцами из Венесуэлы, то теперь в город прибывают мигранты из Эквадора, представители Западной Африки и «русскоговорящие из Мексики». Все они, как отметил мэр, попадают в США через южную границу.

Выступление Адамса прошло на фоне сообщений американской прессы о напряженности между администрацией президента Джо Байдена и властями в штатах, контролируемых демократами. Причиной напряженности называют миграционный кризис и отсутствие мер со стороны Белого дома по борьбе с ним.

При действующей госадминистрации на южную границу США прибыло рекордное число мигрантов — более 2,3 млн человек. При этом СМИ оценивают число мигрантов, попавших с Штаты за время работы Байдена на посту главы государства, более чем в 6 млн человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что массовые беспорядки в Тель-Авиве, которые устроили нелегальные мигранты из Эритреи, являются пересечением красной линии. По его словам, все причастные к протестам должны быть немедленно депортированы.