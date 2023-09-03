«Немедленная депортация»: Нетаньяху хочет избавиться от мигрантов в Израиле Нетаньяху призвал немедленно депортировать причастных к беспорядкам мигрантов

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Биньямин Нетаньяху

Массовые беспорядки в Тель-Авиве, которые устроили нелегальные мигранты из Эритреи, являются пересечением красной линии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече министров. По его словам, все причастные к протестам должны быть немедленно депортированы, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Вчерашние события являются пересечением красной линии. Это беспорядки и кровопролитие, это то, чего мы не можем принять. Мы требуем жестких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию, — заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля уже поручил министерствам разработать план выдворения из страны нелегальных мигрантов. Он напомнил о строительстве забора на границе с Египтом, который устранил угрозу. При этом, добавил Нетаньяху, проблема с мигрантами, успевшими въехать в страну до этого момента, осталась.

Это несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов, проникших в страну. Двенадцать тысяч из них мы убедили покинуть страну добровольно, посредством различных льготных программ и других мер, — отметил он.

В результате столкновений двух групп беженцев из Эритреи пострадали 114 человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 30 сотрудников полиции.