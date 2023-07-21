Разведывательный беспилотник США разбился в Польше

Фото: US Army/Global Look Press

Военный беспилотник США разбился в окрестностях польского города Тшебеня, передает радиостанция RMF FM. Инцидент произошел во время учений, проводившихся американскими военными на расположенном поблизости полигоне.

Американский разведывательный беспилотник упал в Нижней Силезии недалеко от города Тшебеня. Экстренные службы обнаружили его в лесу, — говорится в сообщении.

Об аварии БПЛА сообщил случайный свидетель. Он позвонил в службу экстренной помощи и рассказал о падении объекта, похожего на небольшой самолет, в лесополосе недалеко от автозаправки. Падение беспилотника не вызвало взрыва и пожара, люди не пострадали.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат на оранжевом парашюте рухнул на теплицу на территории недействующего комбината «Косино» в Москве. По данным канала, на дроне были прикреплены две видеокамеры. Прибывшие на место падения БПЛА сотрудники полиции забрали аппарат на экспертизу.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Крыму местный житель обнаружил упавший ударный беспилотник ВСУ. Аппарат рухнул в нескольких километрах от населенного пункта Межводное. В Минобороны не комментировали эту информацию.