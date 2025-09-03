Беспилотник омрачил приземление самолета президента Литвы В Вильнюсе борт Науседы приземлился с задержкой из-за БПЛА в небе у аэропорта

Борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой приземлился с задержкой в Вильнюсском международном аэропорту, сообщает служба управления полетами «Оро навигация». Причиной стал беспилотник, который появился в небе около воздушной гавани.

С получением сигнала о появлении в районе аэропорта беспилотника невыясненного происхождения были введены процедуры безопасности полетов, — сообщили в службе.

Движение воздушных судов в аэропорту пришлось временно остановить и возобновить после сообщения об отсутствии угрозы. Одновременно с этим в небе на подлете к столице Литвы находился военно-транспортный самолет ВВС республики «Спартан» с президентом на борту. Науседа возвращался в страну после визита в Финляндию. Ответственные лица уже приступили к расследованию инцидента.

