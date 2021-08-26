Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом сообщает Reuters.

Причины госпитализации 84-летнего Берлускони не приводятся . По предварительной информации, его госпитализация связана с проверкой состояния здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции.

Позднее выяснилось, что самочувствие Берлускони оценивается как удовлетворительное. Он находится в больнице с 26 августа.

Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз. При этом Берлускони до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».

В последний раз политика госпитализировали 11 мая. В больнице Сан-Раффаэле в Милане он проходил лечение от осложнений после перенесённого коронавируса.