Сильвио Берлускони снова госпитализировали

https://static.news.ru/photo/a8d55ea2-b240-11eb-bac6-96000091f725_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Carofei/Fotogramma/Global Look Press

Бывший глава итальянского правительства, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони снова попал в больницу. Его госпитализировали для обследования в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». Об этом сообщает издание Adnkronos.

Осенью 2020 года политик переболел коронавирусной инфекцией. В течение двух недель он находился в больнице с двусторонней пневмонией. По словам самого Берлускони, он чувствовал себя так плохо, что опасался за свою жизнь. Он также назвал болезнь «адской».

В марте 2021 года одиозный политический деятель снова попал в больницу. Как говорил его адвокат Федерико Чеккони, Берлускони госпитализировали для медицинского осмотра. По этой причине он пропустил очередное заседание суда Милана по так называемому делу Руби.

11 мая появилась информация об очередном попадании политика в клинику. Исходя из имеющихся сведений, он пройдёт повторное обследование после перенесённого им в сентябре 2020 года COVID-19.

Ранее Берлускони на фоне продления карантинных мер в Италии выразил надежду на использование на территории государства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он сказал в специальном заявлении, видеозапись которого опубликована на его странице в Facebook.