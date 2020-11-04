Берлин заявил, что США должны обеспечить доверие к итогам выборов

https://static.news.ru/photo/6421eb90-1ec0-11eb-b62c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Политики в США обязаны обеспечить доверие к избирательным процессам в Штатах, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Однако дипломат отметил, что преждевременно давать комментарии по поводу итогов голосования, так как идёт очень напряжённое противостояние между основными претендентами на пост президента США — действующим лидером Дональдом Трампом (республиканец) и Джо Байденом (демократ).

Явка на данных выборах в США стала исторически высокой, как и, к сожалению, наблюдается поляризация в обществе. Поэтому важно, чтобы все политики, влияющие на людей, обеспечили доверие к избирательным процессам и результатам голосования, — цитирует заявление министра ТАСС.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом последний имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.

Число избирателей на выборах президента Соединённых Штатов стало наибольшим за последние 120 лет, заявил профессор политологии из Университета Флориды Майкл Макдональд.

По его словам, в настоящий момент известно, что голос на выборах отдали 160 млн человек — это 66,9% от общего числа избирателей. В 1900 году явка на выборах достигала 73,7%. При этом подсчёт голосов ещё ведётся и данные будут уточнять.

Ранее в штабе кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена выразили уверенность в его победе в ходе голосования. Об этом заявила менеджер предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон. По её словам, уже сейчас можно уверенно говорить о победе в колеблющемся штате Висконсин, который даёт 10 голосов выборщиков. Также в штабе уверены в победе в Мичигане, Неваде и Пенсильвании, писал NEWS.ru.