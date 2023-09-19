Берлин призвал Баку прекратить военные действия в Карабахе Бербок призвала Азербайджан прекратить огонь и возобновить переговоры с Арменией

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе и возобновить переговоры с Ереваном, передает ТАСС. По ее мнению, которое приводит ТАСС, приоритетом в данном случае является защита мирного населения Карабаха.

Азербайджан должен немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров, — цитирует агентство Бербок.

Министр добавила, что защита мирного населения остается задачей и российских военнослужащих, которые находятся в регионе.

По словам Бербок, прочный мир между Азербайджаном и Арменией может быть достигнут исключительно путем диалога. Министр отметила, что Берлин поддерживает переговоры, которые проводятся под руководством Европейского союза.

Ранее в МИД Франции призвали созвать экстренное собрание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Карабахе. В ведомстве заявили, что члены Совбеза должны дать решительный ответ на «неприемлемое наступление». Париж обвинил Баку в организации военной операции, применении тяжелого вооружения и создании угрозы для жизни тысяч жителей Карабаха.

Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. В ведомстве пояснили, что их целью является восстановление конституционного строя. В министерстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование миротворческого контингента РФ и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что удары будут наноситься только по военным объектам.

МИД Армении обвинил Азербайджан в широкомасштабной военной агрессии в Карабахе. В ведомстве призвали Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий в регионе.