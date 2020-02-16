https://static.news.ru/photo/50c81b36-50d6-11ea-9dab-fa163e074e61_660.jpg Бенджамен Гриво Фото: Federico Pestellini/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Минздрава Франции Аньес Бузен заменит на выборах мэра Парижа от партии «Вперёд, республика» Бенджамена Гриво, снявшего свою кандидатуру после скандала. В Сеть попали личная переписка и фрагменты видео интимного характера с Гриво.

Ответственность взял на себя российский художник-акционист Пётр Павленский, пишет РЕН ТВ. Позже его задержали силовики Пятой Республики.

Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что гражданина РФ следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.

По словам Кестеля, Павленский приехал во Францию и просит убежища, но при этом ведёт себя «как подонок». Политик предложил отправить художника обратно в Россию, чтобы он попробовал повторить свой поступок в отношении президента Владимира Путина.

Павленский пребывает во Франции под арестом за распространение видеозаписи сексуального характера якобы с участием Гриво. Политик снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа и пожаловался в полицию на вмешательство в частную жизнь.

Как писал NEWS.ru, художник утверждает, что свои поступком хотел показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно выступает в защиту семейных ценностей и позволяет себе интрижки на стороне.