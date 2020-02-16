Глава Минздрава Франции Аньес Бузен заменит на выборах мэра Парижа от партии «Вперёд, республика» Бенджамена Гриво, снявшего свою кандидатуру после скандала. В Сеть попали личная переписка и фрагменты видео интимного характера с Гриво.
Ответственность взял на себя российский художник-акционист Пётр Павленский,
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что гражданина РФ следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
По словам Кестеля, Павленский приехал во Францию и просит убежища, но при этом ведёт себя «как подонок». Политик предложил отправить художника обратно в Россию, чтобы он попробовал повторить свой поступок в отношении президента Владимира Путина.
Павленский пребывает во Франции под арестом за распространение видеозаписи сексуального характера якобы с участием Гриво. Политик снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа и пожаловался в полицию на вмешательство в частную жизнь.
Как писал NEWS.ru, художник утверждает, что свои поступком хотел показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно выступает в защиту семейных ценностей и позволяет себе интрижки на стороне.
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