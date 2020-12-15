Белоруссия отказалась от экспорта нефтепродуктов через Литву

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Белорусское предприятие BNK (UK) Limited, которое является «дочкой» Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда. Об этом сообщили в пресс-службе Klaipėdos nafta.

Там отметили, что новые контракты остаются в силе, но их выполнение приостановлено на неопределённый срок. Грузы по-прежнему направляются в Клайпеду, однако в меньших объёмах, чем раньше, передаёт Lenta.ru.

Отказ БНК от исполнения контрактов — лишь начало. Вероятность полного прекращения поставок белорусских грузов через Литву достаточно высока, так как это продиктовано не экономической, а политической логикой, считает коммерческий директор Klaipėdos nafta Миндаугас Навикас.

О возможности перенаправить торговые потоки из портов Прибалтики в Россию в конце августа заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это предупреждение последовало после того, как он и его соратники попали под санкции за ситуацию вокруг президентских выборов. Страны Балтии, как и остальные европейские государства, не признали их итоги и поддержали массовые акции протеста.

При этом Лукашенко не отрицает тот факт, что транзит грузов через Россию обойдётся республике дороже, однако рассчитывает на финансовую помощь со стороны Кремля, в том числе — в строительстве инфраструктуры. Известно, что Москва согласилась начать переговоры по этому вопросу, однако решения пока не приняты.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство энергетики Белоруссии назвало политизированным призыв Европейского совета искать способы блокировки поставок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС). В республике сочли это политизированным решением, принятым по инициативе Литвы.