Бельгия начала готовиться к ослаблению ограничений и к новой изоляции

https://static.news.ru/photo/f82ac9b0-8d25-11ea-a43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

Власти Бельгии готовятся с понедельника, 4 мая, начать первую фазу плана по снятию ограничений, связанных с коронавирусом.

Одновременно эксперты, разработавшие данный план, обсуждают повторное введение режима изоляции на случай второй волны эпидемии.

Весь вопрос в том, каков будет её размах. Не обязательно ждать её осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества, — заявила глава экспертной группы, инфекционист Эрика Влиге в интервью газете Le Soir.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве Бельгии сообщили, что в стране отмечается снижение распространения нового коронавируса. За прошедшие сутки в королевстве 485 человек заразились COVID-19. Накануне было зафиксировано 513 новых случаев болезни.