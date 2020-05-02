В Бельгии снизилась смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/24299d06-8c73-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минздраве Бельгии сообщили, что в стране отмечается снижение распространения нового коронавируса.

За прошедшие сутки в королевстве 485 человек заразились COVID-19. Накануне было зафиксировано 513 новых случаев болезни. За весь период 49 517 человек заразились новым заболеванием.

Кроме того, за сутки скончались 82 человека с COVID-19. А в пятницу количество летальных исходов достигло 130. Такая динамика позволяет властям приступить к поэтапной отмене мер изоляции. Их начнут вводить с 4 мая, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, из госпиталя в бельгийской коммуне Серен 29 апреля выписали столетнюю пациентку, которая вылечилась после заражения коронавирусом. Джулия Девильде была госпитализирована 10 апреля с респираторной инфекцией. По словам врачей, женщина справилась с болезнью благодаря своему боевому духу и поддержке со стороны родственников.