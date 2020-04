В Бельгии столетняя женщина излечилась от коронавируса

Джулия Девильде была госпитализирована 10 апреля с респираторной инфекцией. По словам врачей, женщина справилась с болезнью благодаря своему боевому духу и поддержке со стороны родственников.

В больнице пенсионерке не понадобилось ни нахождение в отделении интенсивной терапии, ни искусственная вентиляция лёгких, отмечает The Brussels Times.