В Бельгии столетняя женщина излечилась от коронавируса

После выписки из медучреждения Девильде вернулась в дом престарелых. По словам специалистов, риск, что женщина заразит COVID-19 других постояльцев, отсутствует.
Ранее NEWS.ru писал, что в британском Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен в декабре 2019 года перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у пациентки, показал положительный результат.