Европа

В Бельгии столетняя женщина излечилась от коронавируса

11:09, 30 апреля 2020 23
Джулия Девильде Джулия Девильде Фото: Diario Libre/youtube.com

Из госпиталя в бельгийской коммуне Серен 29 апреля выписали столетнюю пациентку, которая вылечилась после заражения коронавирусом.

Джулия Девильде была госпитализирована 10 апреля с респираторной инфекцией. По словам врачей, женщина справилась с болезнью благодаря своему боевому духу и поддержке со стороны родственников.

В больнице пенсионерке не понадобилось ни нахождение в отделении интенсивной терапии, ни искусственная вентиляция лёгких, отмечает The Brussels Times.

После выписки из медучреждения Девильде вернулась в дом престарелых. По словам специалистов, риск, что женщина заразит COVID-19 других постояльцев, отсутствует.

Ранее NEWS.ru писал, что в британском Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен в декабре 2019 года перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у пациентки, показал положительный результат.

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