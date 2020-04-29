В Бельгии столетняя женщина излечилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/62042ad6-8abd-11ea-951c-fa163e074e61_660.jpg Джулия Девильде Фото: Diario Libre/youtube.com

Из госпиталя в бельгийской коммуне Серен 29 апреля выписали столетнюю пациентку, которая вылечилась после заражения коронавирусом.

Джулия Девильде была госпитализирована 10 апреля с респираторной инфекцией. По словам врачей, женщина справилась с болезнью благодаря своему боевому духу и поддержке со стороны родственников.

В больнице пенсионерке не понадобилось ни нахождение в отделении интенсивной терапии, ни искусственная вентиляция лёгких, отмечает The Brussels Times.

Belgian medical workers clap as 100-year-old patient Julia Dewilde leaves the Bois de l'Abbaye hospital in Seraing, after surviving COVID-19



Kenzo Tribouillard pic.twitter.com/IBPxxLq9sd — AFP news agency (@AFP) April 30, 2020

После выписки из медучреждения Девильде вернулась в дом престарелых. По словам специалистов, риск, что женщина заразит COVID-19 других постояльцев, отсутствует.

Ранее NEWS.ru писал, что в британском Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен в декабре 2019 года перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у пациентки, показал положительный результат.