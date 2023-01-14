Baza: в Днепре ракета попала в жилой дом

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Telegram-канал Baza пишет, что в украинском городе Днепре ракета попала в жилой дом. В Сети были опубликованы кадры с места предполагаемого прилета. Мэр города Борис Филатов в Telegram заявил, что спасатели будут разбирать завалы всю ночь. Он подчеркнул, что в результате удара район был полностью обесточен.

Трагедия. Выехал на место. Связь плохая. С ОП и ВА в координации. Будем всю ночь разбирать завалы. Целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения, — написал Филатов.

RTVI со ссылкой на украинских чиновников передает, что из-под завалов были вытащены 15 человек. Также авторы заявляют, что последним данным пострадали 10 человек, включая двоих детей.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким призвал местных жителей перейти в укрытия. ПВО работали и над Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями, а также над Кривым Рогом, Харьковом и Днепром.

Кроме этого, утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил эту информацию. Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что на территории региона прогремели взрывы. Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов, он сообщил о двух прилетах ракет С-300 в район объектов критической инфраструктуры. Как утверждают местные жители, в нескольких районах Харькова пропало электричество.