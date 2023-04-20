Банки на Кипре закроют счета четырех тысяч россиян «Филелефтерос»: кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян

Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Кипрские банки в течение двух месяцев закроют счета четырех тысяч российских клиентов, не проживающих постоянно на острове, сообщает газета «Филелефтерос». По ее данным, решение не связано с санкциями, такие меры применяются для улучшения репутации кипрского банковского сектора.

Источник, работающий в банковской отрасли и хорошо знающий политику банков, сообщил, что такое развитие событий «совершенно не связано с санкциями». Он также отметил, что эти меры не должны вызывать удивления. Он сослался на организованные попытки Кипра в последние годы улучшить репутацию кипрского банковского сектора, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что банки на острове в последние годы принимали радикальные меры. Только в период с 2014 по 2020 год на острове было закрыто 85 тысяч счетов 40 тысяч человек. Банки лишились €70 млн, однако с 2014 года «полностью соблюдают санкции», которые вводит компетентный орган Минфина США (OFAC).

Президент Всекипрской коллегии адвокатов Христос Клиридис пояснил изданию, что при закрытии счетов банки руководствуются индивидуальным договором, который заключается с клиентом.

Ранее сообщалось, что второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов ENBD начал блокировать инвестиционные счета граждан России. Как уточнил представитель финансово-кредитной организации, ограничения были введены из-за поступившей «директивы ЕС». При этом для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, исключений не предусмотрено.