Банк Англии повысил ключевую ставку до 1,75%

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Лондон, Великобритания - Здание Банка Англии

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, с 1,25% до 1,75%, следует из опубликованного сообщения на сайте регулятора. Отмечается, что соответствующие меры были приняты для борьбы с инфляцией, которая, по прогнозам регулятора, может достигнуть 13% в IV квартале 2022 года и держаться на высоком уровне на протяжении почти всего 2023 года. Сейчас инфляция составляет 9,4%.

В сообщении указано, что инфляционное давление в Великобритании, как и в Европе, набирает обороты в связи с ростом цен на газ на фоне сокращения поставок «Газпромом» и ожидания дальнейших ограничений прокачки голубого топлива.

На собрании, завершившимся 3 августа 2022 года, комитет большинством голосов (8 против одного) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 1,75%. Один участник предложил увеличить банковскую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5%, — говорится на сайте регулятора.

Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) в мае сообщило, что годовая инфляция в Соединенном Королевстве по состоянию на апрель разогналась до 9% против 7% в марте и стала рекордной с весны 1982 года. По итогам апреля цены в стране выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.

Ранее стало известно, что 65% жителей Великобритании перестали пользоваться отоплением на фоне роста цен. Социологи выяснили, что из-за инфляции некоторые британцы перестали нормально питаться, а другие прекратили поездки на собственных автомобилях. Всего в опросе принял участие 2061 человек.