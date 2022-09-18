Байден посетил церемонию публичного прощания с Елизаветой II

Фото: AP/TASS

Джо Байден

Президент США Джо Байден посетил церемонию публичного прощания с Елизаветой II в Вестминстерском дворце в Лондоне. Видео опубликовал Telegram-канал «Известий». Глава Белого дома попрощался с королевой Великобритании с отдельной трибуны. Во время церемонии президент перекрестился.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле. На нем установлены символы королевской власти — держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Люди, которые хотят проститься с монархом, могут находиться на расстоянии примерно трех-четырех метров от гроба.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.