Австрия захотела отменить санкций против России из-за роста стоимости жизни Die Welt: Австрия может отменить санкций против России из-за роста стоимости жизни

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Австрийские власти задумались над отменой антироссийских санкций из-за резкого повышения стоимости жизни в стране, пишет издание Die Welt. Отмечается, что австрийцы в большинстве отказываются от поддержки санкционного режима в отношении Москвы. Журналисты подчеркнули, что зимой это явление может усилиться.

В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться, — сказано в публикации.

По информации издания, 40% населения выступает против ограничительной политики Запада. Автор материала добавляет, что в Австрии растет популярность правонациональной «Партии свободы», которая выступает за сохранение контактов с Россией.

Немецкая оппозиция ранее потребовала отправить главу МИД ФРГ Анналену Бербок в отставку после ее заявления по Украине, которую, по словам министра, следует поддерживать вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель на своей странице в Twitter заявила, что глава ведомства плюет на интересы граждан.

Оппозиционер добавила, что нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом» и добавила, что министр проявила неуважение к мнению немцев и дипломатии в целом.