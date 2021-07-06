Австрия вносит Россию с 8 июля в красный список по коронавирусу

Австрия вносит Россию в красный список распространения нового коронавируса. Решение вступает в силу с 8 июля. Об этом сообщается в постановлении австрийского Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей о правилах въезда в условиях пандемии.

В данный список с 1 июля включены Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини, ЮАР.

В этой связи въезжать на территорию Австрии из России будет возможно только в исключительных случаях. Приезжим потребуется обязательная самоизоляция на 10-дневный срок. Въезд в страну разрешён гражданам Австрии, Евросоюза, Швейцарии и их сожителям, а также людям с местом жительства в данных странах, школьникам и студентам, приезжающим по неотложным причинам, включая медицинские и судебные, а также по семейным обстоятельствам.

Для въезда граждане должны будут заблаговременно пройти электронную регистрацию и предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

МИД Австрии с 8 июля и до дальнейшего уведомления также предостерёг от туристических и несрочных поездок в Россию.

Ранее сообщалось, что в Австрию пустят россиян, привитых европейскими вакцинами.