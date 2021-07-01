В Австрию пустят россиян, привитых европейскими вакцинами

Австрия исключила Россию из списка опасных государств по коронавирусной инфекции. Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг, передаёт РИА Новости.

Также из списка вычеркнуты Китай, Турция, Босния и Герцеговина, Косово.

Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый, — отметил Шалленберг.

Теперь россияне смогут въехать в Австрию без соблюдения карантина. Однако необходимо быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Речь идёт только об одобренных в ЕС вакцинах от коронавируса.

Ранее Шалленберг заявил, что одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на национальном уровне не ускорило бы её применение в Австрии, так как необходимо решение европейского регулятора EMA. Он подчеркнул, что рано или поздно власти Австрии должны принять тот факт, что у людей в разных странах есть разные вакцины.