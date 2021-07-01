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В Австрию пустят россиян, привитых европейскими вакцинами

13:31, 01 июля 2021
Фото: pixabay.com
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Австрия исключила Россию из списка опасных государств по коронавирусной инфекции. Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг, передаёт РИА Новости.

Также из списка вычеркнуты Китай, Турция, Босния и Герцеговина, Косово.

Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый, — отметил Шалленберг.

Теперь россияне смогут въехать в Австрию без соблюдения карантина. Однако необходимо быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Речь идёт только об одобренных в ЕС вакцинах от коронавируса.

Ранее Шалленберг заявил, что одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на национальном уровне не ускорило бы её применение в Австрии, так как необходимо решение европейского регулятора EMA. Он подчеркнул, что рано или поздно власти Австрии должны принять тот факт, что у людей в разных странах есть разные вакцины.

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