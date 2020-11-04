Австрия признала ошибку в передаче данных из Словакии на венского радикала

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер признал, что в республике ошиблись во время межведомственной передачи данных, поступивших службе контрразведки от коллег из Словакии, о попытках радикала приобрести патроны в этой стране задолго до теракта.
Очевидно, что-то произошло на этапе коммуникации. Из-за этого сегодня (4 ноября 2020 года. — NEWS.ru) я предложу Совету нацбезопасности созвать независимую следственную комиссию, чтобы проанализировать: где случилось то, чего не должно было случиться. Где надо установить контроль, чтобы мы смогли лучше защитить нашу систему от опасных лиц, —цитирует руководителя ведомства ТАСС.
По версии следствия, теракт в Вене был устроен злоумышленником-одиночкой. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. По его словам, установить данный факт помогло изучение видеозаписей, которые были сделаны свидетелями инцидента.
Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись.
Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.
Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.
Как писал NEWS.ru, злоумышленник в апреле 2019 года был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Однако уже через полгода вышел на свободу досрочно.
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