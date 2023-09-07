Австрия отказалась выдавать украинцев-мужчин призывного возраста В МВД Австрии заявили, что не будут выдавать Украине мужчин призывного возраста

Фото: IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/Global Look Press

Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста, заявили в МВД республики. В ведомстве отметили, что депортация украинцев стала бы массовым посягательством на суверенитет страны, передает Exxpress.

Мы никогда не стали бы это делать, — сказал представитель министерства.

Польша ранее начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Граждан Украины, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.

До этого Министерство обороны Украины разрешило призывать в армию ограниченно годных граждан. Речь в том числе идет о мужчинах с «кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики» и бессимптомным ВИЧ. Решение о воинской специальности призывника будет принимать военно-врачебная комиссия, требования к сотрудникам которой также были усложнены.

Также на Украине женщинам, которые с 1 октября должны будут встать на воинский учет, ограничат выезд за границу. По словам представитель президента в Верховной раде Федора Вениславского, если женщины будут стоять на воинском учете, то они получат статус военнообязанных и в отношении них будет применяться порядок выезда за границу, установленный для военнообязанных.