https://static.news.ru/photo/ed70cc78-70e1-11ea-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/Global Look Press

Тысячи жителей Вены приходят на улицу Грабен и оставляют у так называемой Чумной колонны обращённые к Богу послания с просьбой о защите от коронавируса.

Они представляют собой простые записки и детские рисунки. Кроме того, австрийцы зажигают у колонны, символизирующей победу над чумой в XVII веке, лампады и свечи.

На сегодняшний день в Австрии зафиксировано 7,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 68 человек. Власти страны призывают жителей не собираться компаниями более пяти человек и держаться друг от друга на расстоянии метра, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, в мире количество заражённых превышает 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч. В России выявлено 1264 случая заражения. Количество выздоровевших составляет 49 человек, умерли пятеро.

Ранее NEWS.ru писал, что в качестве одного из главных очагов распространения коронавируса в Европе назван австрийский Тироль. Здесь заразились более половины норвежцев и треть датчан, у которых диагностировали COVID-19.