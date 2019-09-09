https://static.news.ru/photo/a6f6463a-d328-11e9-b05a-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Национальная авиакомпания Словении Adria Airways отменила рейс в Австрию в последнюю минуту перед вылетом. Причиной стал старый долг перевозчика перед пассажиром.

В 2017 года авиакомпанию через суд обязали вернуть одному из своих клиентов € 250 за отменённый рейс. Однако перевозчик свой долг так и не погасил.

Нынешний перелёт Adria Airways решила не осуществлять в связи с тем, что в австрийском аэропорту воздушное судно готовились встретить судебные приставы. Дело в том, что лайнер не принадлежит словенской стороне — он взят в аренду у немецких коллег, передаёт Siol.net .

Ранее News.ru писал, что пассажир умер на борту самолёта, следовавшего из Владивостока в Москву. Рейс выполнял лайнер авиакомпании «Аэрофлот».