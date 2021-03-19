Аваков указал на превосходство Украины над Польшей

https://static.news.ru/photo/7f43f058-71d8-11e9-8033-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина превосходит Польшу. Об этом заявил глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина».

Таким образом он прокомментировал вероятность вступления Польши в НАТО.

Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то ещё этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет, — заявил министр.

При этом Аваков не назвал, в чём конкретно выражается превосходство одной страны над другой.

Он также подчеркнул, что украинцы должны себя уважать и «идти к этим стандартам».

В 2019 году Всемирный банк указал, что для достижения доходов современной Польши при нынешних темпах экономического роста Украине понадобится 50 лет.

Ранее Арсен Аваков заявил, что слова президента США Джо Байдена в отношении его российского коллеги Владимира Путина могут стать причиной новой холодной войны. Об этом писал NEWS.ru.