Атомные электростанции на Украине превратят в укрепрайоны

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Подконтрольные Украине атомные электростанции превратят в укрепрайоны с системами ПВО и противотанковыми средствами, чтобы исключить их захват в дальнейшем, заявил глава компании «Энергоатом» Петр Котин. По его словам, которые приводит радио Sputnik, это предложение уже поддержано украинским правительством и Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В первую очередь это средства противовоздушной обороны, потом — противотанковые средства на станции и другие укрепления, — сказал Котин.

Ранее журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси о том, что на территории Запорожской АЭС в Энергодаре находится около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. По его словам, в МАГАТЭ надеются на то, что с этими запасами ничего не случилось.

В Международном агентстве по атомной энергетике также сообщили, что Гросси предпринимает уcилия по oрганизации миссии организации на Запорожскую АЭС для проведения работ в области физической ядерной бeзопасности, защиты ядерного материала и ядерных гaрантий.