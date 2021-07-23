«AstraZeneca убила моего мужа»: Европу сотрясают митинги против вакцинации
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:05, 25 июля 2021
Фото: European Dad! @drumcodeuk / twitter
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Европейские города охватили митинги — тысячи людей выходят на улицы и выступают против принудительной вакцинации и COVID-пропусков. В Париже и Лондоне идут столкновения протестующих с полицией. На акциях в Лондоне задержали шесть человек, четверо сотрудников полиции были ранены, сообщила начальник полиции Кэтрин Роупер.
Было произведено шесть задержаний за целый ряд правонарушений, и, что неприемлемо, четыре офицера полиции получили ранения, — написала она в Twitter.
It was ok the ones who marched went from Marble Arch past Trafalgar Square across London Bridge through Brixton then to Clapham Common pic.twitter.com/CVDud5eEqz
Мирные демонстрации в городе ближе к вечеру завершились, но особо агрессивные жители закидывали полицейских мусором и вступали с ними в драку. Во время шествий британцы выкрикивали призывы к властям остановить принудительную вакцинацию. Кроме того, на транспарантах некоторых было написано, что от AstraZeneca погибли их близкие родственники.
AstraZeneca убила моего мужа, — утверждала одна из митингующих.