Сенат Франции изменил законопроект о COVID-пропусках из-за протестов

Поправки к законопроекту президента Франции Эммануэля Макрона о ведении COVID-пропусков приняла верхняя палата национального парламента. Об этом сообщает издание Le Figaro.

В результате принятых поправок , COVID-паспорта отныне будет необходимо получать только совершеннолетним гражданам, в то время, как предыдущий вариант документа предусматривал обязательную вакцинацию для всех французов старше 12 лет.

Также решено распространить действие COVID-пропусков только на внутренние помещения заведений общественного питания и не включать туда веранды. По мнению сенаторов. на открытом воздухе риск заражения коронавирусом снижается.

При этом введение пропусков решено перенести с конца августа на середину сентября.

В субботу, 24 июля, во Франции проли массовые манифестации противников санитарных пропусков. По данным полиции, всего в них приняли участие более 160 тысяч граждан.

Ранее во Франции в связи с сильным распространением штамма коронавируса «дельта» был разработан законопроект, предусматривающий обязательну вакцинацию медицинского персонала, пожарных и ряда категорий военных. не сделавшим это грозило увольнение.

Также предполагалось серьёзно расширить применение санитарных пропусков, содержащих данные о полной вакцинации, иммунитете или же включающих в себя негативный результат недавнего ПЦР-теста. Кроме того, наличие пропусков обязательно для доступа на мероприятия количеством более 50 человек.

В случае утверждения законопроекта в предложенном правительством виде в стране может быть введен обязательный и контролируемый полицией десятидневный карантин для заразившихся. Режим чрезвычайной ситуации может быть продлен во Франции до 31 декабря.