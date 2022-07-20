«Аста ла виста, беби»: Джонсон оригинально попрощался с парламентом Экс-премьер Британии Джонсон попрощался с парламентом словами Hasta la vista, baby

Фото: Bettina Strenske/Global Look Press

Борис Джонсон. Архивное фото

Оставивший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом фразой из «Терминатора» — Hasta la vista, baby (в переводе с испанского — «До встречи, детка»), сообщает Dailymail. Традиционно по средам Джонсон отвечает на вопросы законодателей, сегодня прошла последняя такая сессия перед уходом заксобрания на каникулы.

Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и аста ла виста, беби, — сказал Джонсон.

После его выступления однопартийцы встали и разразились аплодисментами. Пока он шел к выходу, некоторые хлопали его по плечу. Оппозиция при этом осталась сидеть на местах и воздержалась от оваций.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.

Согласно последним данным Sky News, за место премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии поборются экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс. Из гонки выбыла бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденох, набравшая 59 голосов. Следующий кандидат будет элиминирован вечером 20 июля.