Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до трех Sky News: Сунак, Мордаунт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Британии

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

В следующий тур выборов премьер-министра Великобритании и лидера консервативной партии по результатам четвертого тура голосования прошли Риши Сунак, Пенни Мордонт и Лиз Трасс, сообщает телеканал Sky News. Из гонки выбыла Кеми Баденох, набравшая 59 голосов. Отмечается, что один бюллетень был испорчен, и один член партии воздержался от голосования. Следующий тур состоится в среду, 20 июля.

Так, лидирующую позицию занимает Сунак, за которого проголосовали 118 человек, на втором месте расположилась Мордонт с 92 голосами, а замыкает тройку кандидатов в премьер-министры Британии Трасс, которая набрала 86 голосов.