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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, врачам удалось вылечить всех заражённых.

Последний пациент, доставленный в больницу в городе Лион, смог покинуть медицинское учреждение, передаёт BFM TV. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, — подчеркнул глава ведомства. Ранее NEWS.ru...