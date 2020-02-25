Армин Лашет Армин Лашет Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет будет претендовать на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

О желании политика стать преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в партийных кругах.

Как писал NEWS.ru, внутрипартийное голосование назначено на 25 апреля. Новый лидер поведёт партию на выборы в бундестаг в 2021 году. Ранее о намерении баллотироваться на пост главы ХДС заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

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