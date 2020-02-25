Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет будет претендовать на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС).
О желании политика стать преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Как писал NEWS.ru, внутрипартийное голосование назначено на 25 апреля. Новый лидер поведёт партию на выборы в бундестаг в 2021 году. Ранее о намерении баллотироваться на пост главы ХДС заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
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