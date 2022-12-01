Argus: большинство стран ЕС отказались от морских поставок российской нефти

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Большинство европейских стран уже отказались от морских поставок нефти из России, однако Италия и Болгария перед вводом эмбарго значительно нарастили ее закупки, сообщает ТАСС со ссылкой данные агентства Argus. Объем морских поставок нефти из РФ в страны ЕС снизился в два раза — до 770 тысяч б/с в октябре против 1,6 млн б/с в январе, при этом поставки в Италию в октябре выросли в два раза, до 338 тысяч б/с, в Болгарию — почти в четыре раза, до 146 тысяч б/с.

Прежний объем поставок, который наблюдался в страны Европы на уровне 1,6 млн б/с, сейчас «уполовинился» до 700–800 тысяч на октябрь и продолжает дальнейшее снижение, — сказал вице-президент по консалтингу в регионе СНГ Argus Сергей Агибалов.

При этом, по его словам, Болгария получила исключение из эмбарго на поставки нефти для НПЗ, тогда как Италии нужно переориентировать импортные потоки, заместив российскую нефть. В самой Европе заметно выросли поставки нефти из США, а также с Ближнего Востока и из Северной Африки. Агибалов также пояснил, что речь идет только о морских поставках нефти, Россия продолжит поставлять нефть по трубопроводам.

Экономист Михаил Беляев ранее рассказал, что российский нефтяной экспорт восстановится достаточно быстро даже в условиях нефтяного эмбарго ЕС, которое вступит в силу 5 декабря. По его словам, рынки выйдут на свои прежние значения после того, как Москва начнет поставлять нефть в восточные страны, которые благодаря такому сотрудничеству быстро выйдут на намеченные темпы роста своих экономик. Эксперт также предположил, что цены на нефть будут держаться на высоком уровне со склонностью к повышению.