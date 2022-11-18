Экономист оценил перспективы российского рынка нефти в условиях эмбарго ЕС Экономист Беляев: российский экспорт нефти быстро восстановится даже в условиях эмбарго ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский нефтяной экспорт восстановится достаточно быстро даже в условиях нефтяного эмбарго ЕС, которое вступит в силу 5 декабря, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Михаил Беляев. По его словам, рынки выйдут на свои прежние значения после того, как Москва начнет поставлять нефть в восточные страны, которые благодаря такому сотрудничеству быстро выйдут на намеченные темпы роста своих экономик. Эксперт также предположил, что цены на нефть будут держаться на высоком уровне со склонностью к повышению.

Рынки будут выходить на свои прежние значения. Нефтяные цены будут, как минимум, на высоком уровне, и даже будут показывать склонность к повышению, но не к скачкообразному, — спрогнозировал Беляев.

Экономист добавил, что Россию скорее всего ждет некоторый период проседания экспорта и добычи нефти, после чего наступит выход экономик стран-партнеров на адаптационный уровень.

Российские нефтекомпании ранее нарастили добычу нефти перед вступлением в силу эмбарго ЕС, почти достигнув уровней начала года. Так, отрасль к середине ноября в среднем добывает 1,48 млн тонн в сутки, а также продолжает увеличивать нефтепереработку. При этом экспорт в дальнее зарубежье уже начал снижаться.