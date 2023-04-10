Арестовича назвали угрозой для украинцев Лекцию Арестовича отменили в университете Киева по запросу студентов

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Алексей Арестович

В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом говорится в заявлении студенческого академического совета вуза. Там отмечено, что мероприятие с участием Арестовича было «неосторожной попыткой» предоставить студентам возможность перенять опыт медийного лица, в связи с чем совет «приносит извинения».

Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества, — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим планируется созвать срочное заседание правления совета, где будет проведен «анализ ошибок».

После ухода из офиса президента Украины, Арестович регулярно выступает с резкими заявлениями по ситуации в стране. Так, 7 апреля он заявил, что Украине нужен новый президент, поскольку Владимир Зеленский не смог полностью избавить страну от коррупции.

Ранее он отметил, что перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. По его словам, украинский народ «вытащил счастливый билет» и теперь может определить судьбу государства «на годы и века вперед».

16 марта Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовятся к контрнаступлению. Он выразил мнение, что хорошим компромиссом для Украины стали бы поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые уже имеется готовая инфраструктура и персонал.