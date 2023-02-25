Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в своем Telegram-канале, что перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. По его словам, украинский народ «вытащил счастливый билет» и теперь может определить судьбу государства «на годы и века вперед». Он при этом не уточнил, что должно произойти, чтобы Украина пошла по «ложному пути развития».
Перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. Украинский народ вытащил счастливый билет: мы сами можем выбирать проект развития на годы и века вперед, — написал Арестович.
Он также не сообщил, каким образом Киев планирует возвращать взятые у Запада кредиты для поддержания работы правительства на фоне СВО.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США в ближайшие месяцы предоставят Киеву около $10 миллиардов дополнительной экономической помощи. По ее словам, кризис на Украине «является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику».
6 февраля стало известно, что власти Норвегии планируют выделить Украине финансовую помощь в размере 75 млрд норвежских крон (около $7,3 млрд) в течение пяти лет.